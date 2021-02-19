19.02.2021, 14:30

Сависаар: спокойно. Финансовое состояние государства в порядке


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Riigikogulased saabuvad tööle
Foto: Tiit Blaat

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу центрист Эрки Саивсаар сказал, отвечая на критику со стороны Кейт Пентус-Розиманнус, что с финансовым положением государство все в порядке.

"Спокойно. С финансовым состоянием государства все хорошо. Да, в прошлом году существенно выросла долговая нагрузка, но бить тревогу рано. До этого еще далеко”, — сказал Сависаар.

По словам Сависаара, большая часть кредита пошла на поддержку пострадавших от коронакризиса предприятий, что можно рассматривать как инвестицию в будущее.

”На спортивных соревнования часто определяющее значение имеет хорошая позиция на старте. Похожая ситуация с нынешним состоянием в сфере экономики. Выигрывает тот, что при нормализации ситуации сможет быстрее всех стартануть. У Эстонии есть предпосылки для того, чтобы обогнать конкурентов”, — заверил Сависаар.

”Если посмотреть, за счет чего образовался дефицит, то видно, что основной причиной стала кризисная помощь предприятиям на сумму почти 1,1 млрд евро, второй — принципиальное решение не урезать государственные инвестиции”. По сравнению с последним экономическим прогнозом дефицит бюджета был на 286 млн меньше, что было вызвано более интенсивным поступлением налогов, отметил политик.

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Сависаар добавил, что по окончании кризиса мы вряд ли сможем начать оттуда, где закончили весной. По его словам, выиграют те отрасли экономики, которые основаны на автоматизации, дигитализации и виртуализации, поэтому государственную поддержку следует направить именно в их сторону. ”Иными словами: убираем ножницы, прекращает урезания и оживляем экономику! Если надо, возьмем кредит. С умом инвестированные деньги принесут больше, чем мы потратим интрессов”, — резюмировал он.

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