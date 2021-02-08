Сависаар списал десятки тысяч евро своих долгов на Центристскую партию

22 сентября 2015 года КаПо обыскала дом Эдгара Сависаара в Хундисильма и предъявила ему подозрение в получении взятки. На помощь подозреваемому бросились адвокаты Lextal, которые впоследствии представляли его в течение всего судебного процесса.

Но была одна проблема — Сависаар еще до этого должен был Lextal десятки тысяч евро за оказанную прежде правовую помощь. Эту проблему он решил, списав все долги перед адвокатским бюро на Центристскую партию, которую тогда возглавлял.

Спустя две недели после обысков, 7 октября 2015 года, Сависаар заключил договор с тогдашним генеральным секретарем Центристской партии Прийтом Тообалом, выступавшим от имени партии. Согласно договору, Центристская партия приняла обязательство выплатить бюро Lextal как уже имеющиеся у Сависаара долги, так и последующие судебные расходы по делу о взяточничестве.

В то время бюро Lextal оказывало услуги как Центристской партии, так и Сависаару как частному лицу. На момент заключения соглашения Центристская партия была должна Lextal 6235 евро, а кроме этого у бюро были не выставленные партии счета еще на 4118 евро. Савсиаар же изначально был должен Lextal 34 987 евро. Также были и не выставленные Сависаару счета на 24 400 евро.

Таким образом, Центристская партия взяла на себя долг Эдгара Сависаара в размере 59 400 евро и предстоявшие обязательства перед адвокатским бюро Lextal. В подтверждение этого партия должна была сделать Lextal предоплату в 30 000 евро.

У Центристской партии получился долг общей стоимостью в 70 000 евро, для выплаты которого был создан график. Согласно графику, партия выплачивала долги небольшими суммами до весны 2016 года.

Сависаар и Тообал на данный момент покинули политику и не хотят комментировать тогдашние события. Бюро Lextal также сообщило, что не комментирует открыто связанные с клиентскими отношениями вопросы и не видит причины делать это в данном случае. На информацию также распространяется обязательство конфиденциальности.

Когда 5 ноября 2016 года избранный председателем центристов Юри Ратас назначил генсеком партии Яака Аааба, выяснилось, что долг перед Lextal за правовую помощь Сависаару вырос почти до 100 000 евро.