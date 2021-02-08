Сависаар списал десятки тысяч евро своих долгов на Центристскую партию

На время получения обвинения в коррупции у Эдгара Сависаара был долг перед адвокатским бюро Lextal в 59 400 евро.
22 сентября 2015 года КаПо обыскала дом Эдгара Сависаара в Хундисильма и предъявила ему подозрение в получении взятки. На помощь подозреваемому бросились адвокаты Lextal, которые впоследствии представляли его в течение всего судебного процесса.
Но была одна проблема — Сависаар еще до этого должен был Lextal десятки тысяч евро за оказанную прежде правовую помощь. Эту проблему он решил, списав все долги перед адвокатским бюро на Центристскую партию, которую тогда возглавлял.
Спустя две недели после обысков, 7 октября 2015 года, Сависаар заключил договор с тогдашним генеральным секретарем Центристской партии Прийтом Тообалом, выступавшим от имени партии. Согласно договору, Центристская партия приняла обязательство выплатить бюро Lextal как уже имеющиеся у Сависаара долги, так и последующие судебные расходы по делу о взяточничестве.
В то время бюро Lextal оказывало услуги как Центристской партии, так и Сависаару как частному лицу. На момент заключения соглашения Центристская партия была должна Lextal 6235 евро, а кроме этого у бюро были не выставленные партии счета еще на 4118 евро. Савсиаар же изначально был должен Lextal 34 987 евро. Также были и не выставленные Сависаару счета на 24 400 евро.
Таким образом, Центристская партия взяла на себя долг Эдгара Сависаара в размере 59 400 евро и предстоявшие обязательства перед адвокатским бюро Lextal. В подтверждение этого партия должна была сделать Lextal предоплату в 30 000 евро.
У Центристской партии получился долг общей стоимостью в 70 000 евро, для выплаты которого был создан график. Согласно графику, партия выплачивала долги небольшими суммами до весны 2016 года.
Сависаар и Тообал на данный момент покинули политику и не хотят комментировать тогдашние события. Бюро Lextal также сообщило, что не комментирует открыто связанные с клиентскими отношениями вопросы и не видит причины делать это в данном случае. На информацию также распространяется обязательство конфиденциальности.
Когда 5 ноября 2016 года избранный председателем центристов Юри Ратас назначил генсеком партии Яака Аааба, выяснилось, что долг перед Lextal за правовую помощь Сависаару вырос почти до 100 000 евро.
Когда Сависаар избежал судопроизводства, Центристская партия захотела получить обратно потраченные на правовую помощь 129 000 евро. Суд отклонил ходатайство, так как расходы на правовую помощь можно выплатить обратно только подсудимому. Суд отметил, что если партия хочет получить деньги обратно, то их необходимо требовать с Сависаара.
Ааб тоже сообщил, что покрытие расходов на правовую помощь Сависаара было занесено в бухгалтерию как требование к экс-политику. Насколько Ааабу известно, Центристская партия так и не востребовала эту сумму с Сависаара.
Центристская партия прекратила выплату долгов Сависаара, как только к власти пришел Юри Ратас. После этого Сависаар накопил еще большее количество долгов за правовую помощь. Когда судебный процесс над ним был завершен (15 января 2019 года), адвокат Савсисаара Оливеэр Няэс ходатайствовала о компенсации производственных расходов на 229 000 евро. Суд даже не рассмотрел ходатайство, поскольку Няэс опоздал с его подачей.
Няэс также ходатайствовал о компенсации ущерба Сависаару в 131 733 евро за то, что его отстранили с поста мэра Таллинна после предъявления обвинения в коррупции. Суд отклонил и эту жалобу, и вот по какой причине — компенсация была бы возможна, если бы Сависаара оправдали в рамках судебного дела. Он же просто был освобожден от судебного процесса по причине плохого состояния здоровья.
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