Сависаар съездил в Петербург — выступил на конференции памяти Ельцина и сходил на могилу Собчака

Сависаар рассказал, что во вторник и среду был в Санкт-Петербурге на конференции памяти Бориса Ельцина.

"Собрались в президентской библиотеке, всего было коло 500 человек. На конференции было два основных выступающих: Сергей Шахрай и Эдгар Сависаар. С Шахраем мы знакомы еще с начала 90-х. Он тогда был заместителем председателя правительства РФ, вместе с Ельциным ездил в Беловежский национальный парк раскалывать СССР и особо хорошо разбирался в юриспруденции", — пишет Сависаар.

"[На конференции] я рассказывал о встрече с Ельцином во время январского кризиса 1991 года, когда Ельцин посетил Эстонию. Зашла речь и о 6 сентября, когда Государственный Совет СССР признал независимость стран Балтии. В этот раз в Петербург прибыл и эстонский консул, что значит, что новости быстро дошли до "Земель Марии". Вечером ходил на могилу Анатолия Собчака и отнес туда красные розы, как обычно. Я не забыл ни его, ни его роль в восстановлении независимости Эстонии", — рассказал Сависсар.