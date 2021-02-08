08.02.2021, 15:51

Сависаар, Котка, Луйк. Комиссии Рийгикогу избрали новых председателей


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Abielureferendumi eelnõu teine lugemine
Abielureferendumi eelnõu teine lugemineFoto: Kiur Kaasik

Восемь постоянных комиссий Рийгикогу избрали своих председателей и заместителей председателей.

  • Председателем комиссии по окружающей среде была избрана Йоко Алендер, заместителем председателя — Андрес Метсоя.
  • Председателем комиссии по сельской жизни был избран Тармо Тамм, заместителем председателя — Мерри Аарт.
  • Председателем конституционной комиссии был избран Тоомас Кивимяги, заместителем председателя — Лаури Ляэнеметс.
  • Председателем финансовой комиссии был избран Эрки Сависаар, заместителем председателя — Айвар Кокк.
  • Председателем комиссии по государственной обороне был избран Энн Ээсмаа, заместителем председателя — Лео Куннас.
  • Председателем комиссии по социальным делам была избрана Сирет Котка, заместителем председателя — Хельмен Кютт.
  • Председателем комиссии по иностранным делам был избран Марко Михкельсон, заместителем председателя — Юри Луйк.
  • Председателем правовой комиссии был избран Яанус Карилайд, заместителем председателя — Хельо Пикхоф.


В комиссии по экономике выборы прошли на позапрошлой неделе. Председателем комиссии был избран Кристен Михал, заместителем председателя — Свен Сестер.

Выборы в комиссии по культуре состоятся во вторник.

Председатель и заместитель председателя комиссии по делам Европейского союза будут избраны в пятницу. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, в комиссии по делам ЕС должно быть не менее 15 членов. Кроме того, в ней должен быть представлен по меньшей мере один член от каждой постоянной комиссии.

В Рийгикогу работает 11 постоянных и 3 специальные комиссии. В специальных комиссиях выборы пройдут позже. В Рийгикогу работают следующие специальные комиссии: комиссия по надзору за учреждениями безопасности, комиссия по борьбе с коррупцией и комиссия по контролю государственного бюджета.

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