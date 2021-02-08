Сависаар, Котка, Луйк. Комиссии Рийгикогу избрали новых председателей
Восемь постоянных комиссий Рийгикогу избрали своих председателей и заместителей председателей.
Восемь постоянных комиссий Рийгикогу избрали своих председателей и заместителей председателей.
В комиссии по экономике выборы прошли на позапрошлой неделе. Председателем комиссии был избран Кристен Михал, заместителем председателя — Свен Сестер.
Выборы в комиссии по культуре состоятся во вторник.
Председатель и заместитель председателя комиссии по делам Европейского союза будут избраны в пятницу. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, в комиссии по делам ЕС должно быть не менее 15 членов. Кроме того, в ней должен быть представлен по меньшей мере один член от каждой постоянной комиссии.
В Рийгикогу работает 11 постоянных и 3 специальные комиссии. В специальных комиссиях выборы пройдут позже. В Рийгикогу работают следующие специальные комиссии: комиссия по надзору за учреждениями безопасности, комиссия по борьбе с коррупцией и комиссия по контролю государственного бюджета.
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