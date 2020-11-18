Сарапуу и Мёльдер: Майлис Репс должна остаться на посту министра

”К Майлис с различными просьбами обращаются очень многие — и рядовые граждане, и руководители местных самоуправлений. Она для всех находит время и возможность помочь с решением проблем. И часто это происходит в ущерб собственной семье, так как нас в свое время воспитывали в духе взаимопомощи”, — подчеркнула Сарапуу.

Председатель совета уполномоченных Центристской партии Тынис Мёльдер добавил, что Майлис Репс хорошо справляется со своими обязанности министра образования и науки, работает с полной самоотдачей, а ее вклад в сферу образования сложно недооценить. ”Однако, помимо этого, Майлис еще и семейный человек. И вызывает сожаление, что пресса совершает нападки на министра, используя при этом ее детей, точнее, через детей. Действия журналистов Õhtuleht, которые вели слежку за семьей, за детьми, являются недопустимыми”, — сказал Мёльдер.

”То, как министр использовала свой служебный автомобиль, можно было проверить и другими способами. Майлис Репс со своей стороны уже пояснила ситуацию, и ее объяснения являются исчерпывающими”, — добавил он.

Сарапуу и Мёльдер подчеркнули, что Репс является компетентным министром, и все представители парламентской фракции центристов выступаю за то, что она должна остаться на своем посту.

Вчера издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

Согласно наблюдениям журналистов издания за последний месяц, министр путает государственный и личный кошелек, используя министерского водителя в рабочее время для перевозки своих детей. В течение трех дней наблюдений ни одна поездка не была связана с должностными обязанностями министра.

Сегодня председатель комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк сообщила Delfi, что комиссия обязательно обсудит дело министра образования Майлис Репс о злоупотреблении министерскими машиной и водителем.