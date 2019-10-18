Санкции в сторону России, а не президента: реформист Паэт и центрист Корб поощряют приглашение Владимира Путина в Тарту

”Владимир Путин недавно был в Финляндии, в Австрии и других странах ЕС. Санкции в сторону России — это не санкции в отношении Путина. Хочу уточнить, что приглашение в Тарту, это не международные переговоры, это культурный конгресс. Это традиция. Было бы странно пригласить только Финляндию и Венгрию, а Россию нет. Поэтому, я считаю, что это решение вполне адекватное и правильное. Приедет Путин или нет, сложно сказать. Многое будет зависеть от атмосферы между Евросоюзом и Россией на момент встречи”, — сказал Паэт порталу RusDelfi.

Михаил Корб, генеральный секретарь Центристской партии, член Рийгикогу, отметил, что выстраивать отношения с соседями нужно.

”Приглашение Владимиру Путину приехать в Эстонию наша президент сделала еще во время своего визита в Москву в апреле этого года. Я вижу лишь плюсы в попытках выстраивать конструктивный диалог с соседями — мы не должны избегать двусторонних контактов. Поэтому отправленное российскому лидеру приглашение принять участие в культурном мероприятии — хороший повод для продолжения и развития диалога.

Несмотря на прохладные отношения с Россией в целом, разумно было бы все же исходить из прагматических соображений и не пренебрегать собственными экономическими интересами. Что плохого в том, если у нас будет нормальное экономическое и культурное сотрудничество с Россией, если будут и далее развиваться отношения в области туризма между нашими странами?” — спросил он.