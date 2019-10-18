18.10.2019, 12:10

Санкции в сторону России, а не президента: реформист Паэт и центрист Корб одобряют приглашение Владимира Путина в Тарту

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специально для RusDelfi
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 18
Санкции в сторону России, а не президента: реформист Паэт и центрист Корб одобряют приглашение Владимира Путина в Тарту
Корб и Паэт

Летом 2020 года в Тарту пройдет Всемирный конгресс финно-угорских народов. На него Керсти Кальюлайд пригласила президентов Финляндии, Венгрии и России. Депутат Европейского парламента Урмас Паэт и член Рийгикогу Михаил Корб рассказали RusDelfi, что они об этом думают.

Известно, что в отношении России Евросоюз ввел санкции после событий на Украине в 2014 году. В речах европейских лидеров в одном предложении с Россией и Путиным часто используются слова: агрессор, авторитаризм и прочее. Но антироссийская риторика не остановила президента Эстонии ни весной этого года встретиться с Владимиром Путиным в Москве, ни пригласить его в Эстонию.

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По словам Урмаса Паэта (Партия реформ), если Путин приедет в Тарту, это будет первый визит президента России за всю новейшую историю Эстонии.

”Владимир Путин недавно был в Финляндии, в Австрии и других странах ЕС. Санкции в сторону России — это не санкции в отношении Путина. Хочу уточнить, что приглашение в Тарту, это не международные переговоры, это культурный конгресс. Это традиция. Было бы странно пригласить только Финляндию и Венгрию, а Россию нет. Поэтому, я считаю, что это решение вполне адекватное и правильное. Приедет Путин или нет, сложно сказать. Многое будет зависеть от атмосферы между Евросоюзом и Россией на момент встречи”, — сказал Паэт порталу RusDelfi.

Михаил Корб, генеральный секретарь Центристской партии, член Рийгикогу, отметил, что выстраивать отношения с соседями нужно.

”Приглашение Владимиру Путину приехать в Эстонию наша президент сделала еще во время своего визита в Москву в апреле этого года. Я вижу лишь плюсы в попытках выстраивать конструктивный диалог с соседями — мы не должны избегать двусторонних контактов. Поэтому отправленное российскому лидеру приглашение принять участие в культурном мероприятии — хороший повод для продолжения и развития диалога.

Несмотря на прохладные отношения с Россией в целом, разумно было бы все же исходить из прагматических соображений и не пренебрегать собственными экономическими интересами. Что плохого в том, если у нас будет нормальное экономическое и культурное сотрудничество с Россией, если будут и далее развиваться отношения в области туризма между нашими странами?” — спросил он.

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