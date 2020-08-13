Санкции навредят, Лукашенко признали президентом: Центрист Кравченко не согласен с Кальюлайд и Рейнсалу

”Ситуация такова: ЦИК Белоруссии признал победителем Александр Лукашенко, с чем его поздравили руководители ряда государств, — ответил RusDelfi депутат Рийгикогу. — То самое ”европейское сообщество”, о котором вы упоминаете, приняло решение не посылать наблюдателей на данные выборы. Уважать после этого их заявления и ссылаться на них — занятия весьма сомнительное.

Санкции ударят прежде всего по рядовым гражданам. И считаю крайне безрассудным и недальновидным со стороны европейцев ожидать, что в результате этого белорусы выйдут на улицы с целью свергнуть власть.

Наша Депутатская группа по парламентским связям c Белоруссией призвана сотрудничать с легитимно избранными парламентариями Республики Беларусь в независимости от их политических взглядов”, — подчеркивает центрист Кравченко.

Напомним. Лукашенко победил на выборах 9 августа, что привело к многотысячным митингам по всей стране, в результате которых погибло как минимум 2 человека. Люди вышли на улицы, так как считают, что выборы были сфальсифицированы.

Через некоторое время министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (партия Isamaa) попал на страницы зарубежных порталов: он хочет обратить внимание на проблемы в Беларуси на собрании Совбеза ООН.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич недавно добавил, что Латвия поддержит введение индивидуальных санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить санкции против Беларуси после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов.

Президент Керсти Кальюлайд не поздравила с победой на выборах Лукашенко. Она лишь отметила, что с беспокойством следит, ”как власти Беларуси грубой силой подавляют мирные демонстрации, ограничивают свободу собраний, оказывают давление на гражданское общество и нарушают элементарные права человека”.

Кто поздравил Лукашенко: Россия, Китай, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Турция, Молдова.