Самый старый в Таллинне! Ласнамяэский молодежный центр отмечает день рождения

Ласнамяэский молодежный центр был открыт в 2000 году и является самым старым действующим центром детского досуга в Таллинне. На данный момент в центре работает 3 молодежных работника, главный специалист и руководитель центра. За долгий срок работы многое успело произойти, но главным событием всё же остаётся переезд центра в октябре 2017 года в реновированное здание по адресу Пунане, 69, где под одной крышей теперь располагается несколько учреждений для детей и молодежи.

”Молодёжный центр признателен Управе Ласнамяэ за содействие в реализации планов центра и поддержку в различных проектах. Также благодарим столичный Департамент молодёжи и спорта и другие организации, которые поддерживают нас в нашей работе”, — сказал руководитель Ласнамяэского молодёжного центра Данила Кузнецов.

Сегодня в молодёжном центре проходят современные кружки по интересам различных направлений: от спортивных тренировок и языковых курсов до лего-конструирования и креативных занятий по творческому использованию современных гаджетов. На каникулах проходят уникальные тематические городские лагеря, где ребята могу не только весело провести время, но и научиться работать в команде, творчески развиваться и с новых сторон познавать мир. Помимо этого, молодёжные работники вместе с подростками района и другими организациями регулярно участвуют в местных и европейских проектах.