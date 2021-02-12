Самый современный в городе. В Таллинне открылся новый детский сад

”Совершенно новый детский сад ”Накситралли” был учрежден 1 октября прошлого года, когда здание еще строилось. Теперь детский сад полностью готов, и уже на следующей неделе он будет ждать воспитанников. В детском саду 14 групп, в том числе и для детей с особыми потребностями, — отметил курирующий образовательную сферу вице-мэр Вадим Белобровцев. — Детский сад спроектирован и построен таким образом, чтобы обеспечить детям увлекательную, безопасную и уютную учебную среду. Вдобавок к присущим всем новым детским садам просторным группам, в ”Накситралли” есть и кое-что особенное. К примеру, во дворе возведен павильон для проведения учебной работы на свежем воздухе, способный одновременно вместить для совместного пения все группы детского сада. В детском саду также имеется бассейн для обучения плаванию”.

На втором этаже детского сада расположен просторный зал площадью 199 м2, рассчитанный на 200 сидячих мест. Он оснащен передовой звуко- и светотехникой, а также передвижной сценой с современной иллюминацией. На первом этаже расположена детская кухня с плитой и духовым шкафом, где ребята смогут получить навыки приготовления пищи.

По словам Вадима Белобровцева, при выборе названия для детского сада в первую очередь руководствовались тем, чтобы оно нравилось детям.

”Кроме того, мы хотели, чтобы имя передавало важные как для детского сада, так и для города ценности — экологичность, отзывчивость, взаимопомощь, толерантность и созидание — и отдавало дань классике эстонской литературы”, — сказал Белобровцев.

”Красной нитью сквозь деятельность детского сада проходит нравственное воспитание, ведь в дальнейшем общество будет во многом зависеть от тех ценностей, которые мы заложим в картину мира наших детей”, — отметила заведующая детским садом ”Накситралли” Пярье Юлавере.

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В детском саду открываются группы как с эстонским, так и русским языком обучения. В качестве одного из важнейших приоритетов директор приводит изучение эстонского языка, чтобы у всех воспитанников были равные возможности в эстонском обществе и культурном пространстве.