Самый современный в городе. В Таллинне открылся новый детский сад

Сегодня, 12 февраля, состоялась церемония открытия нового детского сада ”Накситралли” в районе Хааберсти по адресу Ярвеотса теэ, 33. Самый современный детский сад города примет до 280 детей.
”Совершенно новый детский сад ”Накситралли” был учрежден 1 октября прошлого года, когда здание еще строилось. Теперь детский сад полностью готов, и уже на следующей неделе он будет ждать воспитанников. В детском саду 14 групп, в том числе и для детей с особыми потребностями, — отметил курирующий образовательную сферу вице-мэр Вадим Белобровцев. — Детский сад спроектирован и построен таким образом, чтобы обеспечить детям увлекательную, безопасную и уютную учебную среду. Вдобавок к присущим всем новым детским садам просторным группам, в ”Накситралли” есть и кое-что особенное. К примеру, во дворе возведен павильон для проведения учебной работы на свежем воздухе, способный одновременно вместить для совместного пения все группы детского сада. В детском саду также имеется бассейн для обучения плаванию”.
На втором этаже детского сада расположен просторный зал площадью 199 м2, рассчитанный на 200 сидячих мест. Он оснащен передовой звуко- и светотехникой, а также передвижной сценой с современной иллюминацией. На первом этаже расположена детская кухня с плитой и духовым шкафом, где ребята смогут получить навыки приготовления пищи.
По словам Вадима Белобровцева, при выборе названия для детского сада в первую очередь руководствовались тем, чтобы оно нравилось детям.
”Кроме того, мы хотели, чтобы имя передавало важные как для детского сада, так и для города ценности — экологичность, отзывчивость, взаимопомощь, толерантность и созидание — и отдавало дань классике эстонской литературы”, — сказал Белобровцев.
”Красной нитью сквозь деятельность детского сада проходит нравственное воспитание, ведь в дальнейшем общество будет во многом зависеть от тех ценностей, которые мы заложим в картину мира наших детей”, — отметила заведующая детским садом ”Накситралли” Пярье Юлавере.
В детском саду открываются группы как с эстонским, так и русским языком обучения. В качестве одного из важнейших приоритетов директор приводит изучение эстонского языка, чтобы у всех воспитанников были равные возможности в эстонском обществе и культурном пространстве.
Исполняющий обязанности старейшины Хааберсти Олег Сильянов отметил, что район быстро развивается и высоко ценится в качестве места жительства.
”Из года в год население района растет, число семей с детьми увеличивается. Наряду с открытием нового детского сада ”Накситралли”, предлагающего современные и разносторонние возможности для учебы, в районе Хааберсти в текущем году завершится также комплексная реновация детского сада ”Ярвеотса” и Мустйыэской гимназии, а молодежный центр Хааберсти получит новые помещения”, — отметил Сильянов, добавив, что в последующие годы планируется обновить и другие детские сады района.
Согласно действующему в Таллинне порядку, первые группы детского сада ”Накситралли” укомплектованы на основании общегородской очереди. Ходатайства о получении места в детском саду на последующие годы родители могут предоставить в среде самообслуживания Таллиннского департамента образования.
Здание столичного детского сада ”Накситралли” спроектировано ConArte OÜ и построено OÜ Astlanda Ehitus. Планировка интерьера — ConArte OÜ, производитель мебели — Kitman Thulema AS. Общая стоимость проекта 5,56 млн евро. Проект ”Реконструкция здания по адресу Ярвеотса теэ, 33 с целью его переоборудования под нужды детского сада” поддержал Европейский фонд регионального развития.
Детский сад ”Накситралли” — второй после ”Веэрисе” новый детский сад в Хааберсти, открытый в течение последних трех лет. Идет активный ремонт и в старых детских садах района. Осуществляется капитальный ремонт детского сада ”Ярвеотса”, в следующем году работы начнутся в ”Руккилилле”, затем в районе будут обновлены еще пять детских садов. К осени завершится комплексная реновация Мустйыэской гимназии. Это будет означать, что все школы района Хааберсти прошли этап обновления.
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