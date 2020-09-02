Самый противоречивый адвокат Эстонии Садеков: защищает Халилова и Гулевича, ездит на мотоцикле, любит помогать бесплатно. Большое интервью RusDelfi

Про адвоката Владимира Садекова часто пишут в СМИ. Как правило, мы узнаем о его работе из-за громких дел: учительницу обвиняют в совращении ученика, 76-летний мужчина пытался украсть металл и стрелял в двух охранников, молодой стрелок на мосту Мустакиви. Из самых скандальных клиентов: криминальный авторитет Вячеслав Гулевич, один из лидеров ”Бронзовых ночей” Максим Рева, ”гонщик” по Лаагна теэ Иса Халилов. Естественно, Садеков защищает людей не только с подобными обвинениями, но почему он берется за такие дела и есть ли у него табу-темы? Почему люди идут именно к нему? RusDelfi узнал ответ на эти и другие вопросы.

”Как врачи, так и адвокаты, не должны задаваться вопросом, помогать клиенту или не помогать, — утверждает Садеков. — Адвокат должен думать о том, как делать свое дело, не обращая внимание на моральную составляющую. Единственная моральная составляющая для меня — это законность. Адвокат должен сделать все возможное, чтобы помочь человеку, естественно, в рамках закона и Кодекса этики.

Для адвоката существует два вектора. Первый: как ты умеешь работать. Насколько ты знаешь уголовное или гражданское право, насколько ты владеешь процессом, насколько ты чувствуешь себя в процессе, это твое искусство как специалиста. Второй: как ты умеешь привлекать к себе клиентов и зарабатывать деньги. Эти два вектора необходимо различать. Нужно искать себя в системе координат. Понимать, где ты и кто ты. Почему я берусь за такие дела? Ответ прост — люди ко мне обращаются”.

Как?

Способы бывают разные. Исходя из рекомендации, кто-то приходит из-за рекламы, мне сложно сказать. Помимо Гулевича, Халилова и Ревы были сотни других клиентов. Эти дела даже были не самыми сложными. Были судебные дела, в которых я участвовал за границей: в США, Франции, Финляндии, Германии. Нужно было изучать местный закон, идти ноздря в ноздрю с местными адвокатами.

Для меня не существует понятия резонансности или нерезонансности. Она может как помогать, так и мешать. В первую очередь — подзащитному. Дело Исы Халилова самый яркий и наглядный тому пример. То, как поступили СМИ, безусловно, навредили подзащитному. Я считаю, что СМИ сформировали заведомо предвзятое отношение суда к Халилову, без какого-либо на то основания.