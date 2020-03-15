Самый первый больной коронавирусом в Эстонии полностью выздоровел, но ситуация сложная

При этом медики напоминают, что смертельным заболевание может стать прежде всего для людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска, пишет rus.err.ee.

"Я бы хотела обратиться с посланием ко всем родителям: пожалуйста, подумайте, стоит ли вести своих детей к бабушкам и дедушкам в гости или оставлять детей у них. Мы знаем, что у детей этот вирус может протекать с очень легкими симптомами, а они в свою очередь могут заразить бабушек и дедушек и нанести серьезный вред их здоровью", — сказала "Актуальной камере" глава Пыхьяского регионального отделения департамента здоровья Эстер Эпик.

Скорая помощь перегружена, в последнее время количество вызовов значительно увеличилось, и в связи с этим медики просят, не вызывать неотложную помощь, если речь не идет о тяжелом случае заболевания.

"Если мы говорим конкретно о симптоматике коронавируса, то стоит отметить, что тяжелыми симптомы заболевания будут высокая температура, а также проблемы с дыханием при кашле или просто такое состояние, которое сложно описать другому человеку. Но до того как звать скорую помощь, человек может проконсультироваться у своего семейного врача или позвонив по справочному телефону службы семейных врачей 1220", — сказала Эпик.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!