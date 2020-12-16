”Самый маленький уже уходил под воду”. Случайные прохожие спасли двух детей и взрослого, провалившихся под лед

Женщина пишет, что по счастливой случайности она и ее спутник жизни оказались рядом. ”Больше никого не было, и надежды на то, что появится, тоже. Пришлось действовать и помогать”, — продолжает Ляттемяги.
По ее словам, спасатели в столь труднодоступное место быстро приехать не смогли бы, а самый маленький ребенок уже уходил под воду. ”Это был вопрос нескольких секунд. Вопрос жизни и смерти. Все трое были спасены. В последний момент, но все же. К прибытию спасателей мы назло смерти вытащили всех на берег. Пострадавших отвезли в больницу восстанавливаться”, -
Женщина говорит, что ее спутник, спасая других, сам чуть не утонул, и что это чудо, что все закончилось хорошо.
Женщина отмечает, что в свете того, что она пережила в тот день на берегу озера, ей очень больно каждый день лицезреть в социальных сетях фотографии того, как кто-то для развлечения отправляется на лед.
”В тот день на Мядаярве был красивый гладкий лет и прекрасный закат. Вы можете сами увидеть на это на фото, которое сделано незадолго до несчастного случая. Все было прекрасно и никто не думал о том, что может случиться непоправимое, ведь лед казался таким прочным. Но ведь случилось!”
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