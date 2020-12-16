”Самый маленький уже уходил под воду”. Случайные прохожие спасли двух детей и взрослого, провалившихся под лед

Женщина пишет, что по счастливой случайности она и ее спутник жизни оказались рядом. ”Больше никого не было, и надежды на то, что появится, тоже. Пришлось действовать и помогать”, — продолжает Ляттемяги.

По ее словам, спасатели в столь труднодоступное место быстро приехать не смогли бы, а самый маленький ребенок уже уходил под воду. ”Это был вопрос нескольких секунд. Вопрос жизни и смерти. Все трое были спасены. В последний момент, но все же. К прибытию спасателей мы назло смерти вытащили всех на берег. Пострадавших отвезли в больницу восстанавливаться”, -

Женщина говорит, что ее спутник, спасая других, сам чуть не утонул, и что это чудо, что все закончилось хорошо.

Женщина отмечает, что в свете того, что она пережила в тот день на берегу озера, ей очень больно каждый день лицезреть в социальных сетях фотографии того, как кто-то для развлечения отправляется на лед.

”В тот день на Мядаярве был красивый гладкий лет и прекрасный закат. Вы можете сами увидеть на это на фото, которое сделано незадолго до несчастного случая. Все было прекрасно и никто не думал о том, что может случиться непоправимое, ведь лед казался таким прочным. Но ведь случилось!”

9. detsembril kukkusid keset Mädajärve läbi jää kaks last ja üks täiskasvanu ning nende appikarjeid ei kuulnud... Posted by Elo Lättemägi on Monday, 14 December 2020