Самый крупный в Эстонии конкурс бизнес-идей ”Охота за умами” принимает заявки до 25 октября

По словам руководителя EAS Пеэтера Раудсеппа, может быть именно сейчас лучшее время для начала бизнеса. ”За сложной экономической ситуацией скрываются возможности для развития и инноваций. Многие сферы нуждаются в свежих идеях, которые помогли бы им адаптироваться к новой экономической ситуации с коронавирусом и к жизни после него. Не имеет значения, являетесь ли вы акулой финансового сектора или активным студентом — для начала бизнеса никогда не бывает слишком рано или поздно”, призывает Раудсепп принять участие в конкурсе ”Охота за умами”.

За 13 лет конкурс ”Охота за умами” дал Эстонии множество историй успеха местного и мирового масштаба, компании дают работу более чем 700 работникам, и в прошлом году они заплатили налоги на сумму около 9 миллионов евро. Среди выпускников конкурса ”Охота за умами” такие компании как Bolt, Bikeep, Click & Grow, GoWorkaBit, FoodDocs, UpSteam, Groveneer и многие другие.

Член жюри конкурса ”Охота за умами” и руководитель бизнес-инноваций SEB Март Маазик сказал, что помимо сильной программы развития, бренд ”Охота за умами” стал также отдельным знаком качества. ”Я вижу, как каждый год известность и надежность ”Охоты за умами” помогает начинающим компаниям налаживать контакты с клиентами, партнерами и инвесторами”, сказал Маазик.

Руководитель Elisa и член жюри конкурса ”Охота за умами” Сами Сеппянен сказал, что для него конкурс ”Охота за умами” означает такое же чувство новизны, как и начало нового учебного года. ”Каждый год несколько сотен разнообразных компаний подают свою заявку на конкурс, у них нет нехватки в гениальных идеях, а есть нехватка предпринимательского опыта. Сильная программа продвигает все начинающие компании вперед, независимо от того, проходит компания в финал или нет. На конкурсе я часто вижу свежие идеи или решения, которые расширяют и мой кругозор, и я с интересом жду, какие яркие бизнес-идеи принесет начинающий сезон”, сказал Сеппянен.

Идеи на конкурс ”Охота за умами” можно подавать до 25 октября на сайте www.ajujaht.ee. Победители конкурса станут известны в мае 2021 года.