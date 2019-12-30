Самые популярные места заказов Bolt

”Прошлый год был наиболее успешным для Bolt в области райдшеринга. Для нас это очень важный момент, учитывая насколько выросло наше предприятие. Также в этом году мы вышли с услугами проката электросамокатов и Bolt Food. Мы продолжим расти и в следующем году”, — подводит итог уходящего года исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников.

Согласно международной статистике Bolt за прошлый год, дольше всего новый год празднуют во Франции и в Эстонии, далее следуют Латвия, Словакия и Литва. ”Именно в этих странах пропорционально больше всего поездок в ночь на 1 января с часа до пяти утра”, — сказал Алексей Колесников.

Рождественские вечеринки — это тот день в году, когда в машинах забывают больше всего вещей. Каждый год в машинах Bolt забывают сотни вещей, которые отправляются в офис Bolt на хранение. ”Обычно это стандартные вещи — бутылки с водой, резинки для волос, но иногда случается, что забывают и что-то более интересное, например, клюшки для гольфа, винилы или миксер”, — добавил Колесников.