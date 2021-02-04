Самолет военно-воздушных сил РФ нарушил воздушную границу Эстонии

В первой половине среды, 3 февраля, в районе острова Вайндлоо самолет военно-воздушных сил России Ил-76МД пересек воздушную границу Эстонии. Он находился в воздушном пространстве страны примерно минуту.
Самолет летел с включенным транспондером, однако в момент пересечения воздушной границы не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой.
В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту. Это первый случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.
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