Самолет военно-воздушных сил РФ нарушил воздушную границу Эстонии

Самолет летел с включенным транспондером, однако в момент пересечения воздушной границы не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту. Это первый случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.

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