04.02.2021, 14:11

Самолет военно-воздушных сил РФ нарушил воздушную границу Эстонии

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EST
Самолет военно-воздушных сил РФ нарушил воздушную границу Эстонии
TASS

В первой половине среды, 3 февраля, в районе острова Вайндлоо самолет военно-воздушных сил России Ил-76МД пересек воздушную границу Эстонии. Он находился в воздушном пространстве страны примерно минуту.

Самолет летел с включенным транспондером, однако в момент пересечения воздушной границы не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту. Это первый случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.

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