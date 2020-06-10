10.06.2020, 19:29

Самолет РФ нарушил воздушную границу Эстонии

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Foto: Kairi Prints

Российский самолет в среду, 10 июня, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. В этом году это первый случай нарушения воздушной границы Эстонии, пишет RusERR.

В среду утром в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо без разрешения вошел принадлежащий РФ самолет Ту-204-300, передает генштаб Сил обороны.

Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

В среду МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту.

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