Самолет РФ нарушил воздушную границу Эстонии

Российский самолет в среду, 10 июня, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. В этом году это первый случай нарушения воздушной границы Эстонии, пишет RusERR.
В среду утром в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо без разрешения вошел принадлежащий РФ самолет Ту-204-300, передает генштаб Сил обороны.
Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.
В среду МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту.
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