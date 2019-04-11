Самолет премьер-министра Ратаса вынужден был вернуться в Брюссель из-за технической поломки

Коммуникационное бюро правительства сообщило, что самолет с Ратасом и эстонской делегацией вынужден был прекратить полет в Таллинн и вернуться в Брюссель из-за технической неисправности.

В связи с этим Ратас опоздает на заседание и пресс-конференцию правительства.

Премьер-министр и его делегация летали в Брюссель на специально заказанном для этого самолете.