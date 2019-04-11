11.04.2019, 08:18

Самолет премьер-министра Ратаса вынужден был вернуться в Брюссель из-за технической поломки

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rus.delfi.ee
EST 13
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Jaanus Lensment

В среду премьер-министр Юри Ратас отправился в Брюссель на внеочередную встречу глав государств и правительств 27 стран Европейского союза по "Брекситу". Однако вернуться в Эстонию к нужному времени ему уже не удастся.

Коммуникационное бюро правительства сообщило, что самолет с Ратасом и эстонской делегацией вынужден был прекратить полет в Таллинн и вернуться в Брюссель из-за технической неисправности.

В связи с этим Ратас опоздает на заседание и пресс-конференцию правительства.

Премьер-министр и его делегация летали в Брюссель на специально заказанном для этого самолете.

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