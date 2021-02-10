Самолет полиции совершил экстренную посадку в Таллиннском аэропорту

Сегодня в 14.20 самолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны Beechcraft King Air 350ER запросил разрешение на вынужденную посадку в Таллинне из-за неисправности камеры наблюдения. По возвращению с патрульного полета камера наблюдения не убралась в находящуюся под фюзеляжем самолета гондолу. Так как в рабочем положении камера наблюдения находится ниже шасси самолета, была опасность, что при приземлении камера первой ударится о поверхность.

"Так как было неизвестно, в какой положении осталась камера после поломки, пилот решил сначала израсходовать топливо для облегчения самолета, чтобы нагрузка на амортизаторы при приземлении была как можно меньше. В 16.05 самолет безопасно приземлился и ни камера, ни самолет повреждений не получили", — сказал руководитель авиаотряда Райн Йыэвеэр.

По словам Йыэвеэра, каждая вынужденная посадка означает повышенную опасность и для жизни, но в этот раз самым большим риском было то, что сломается техника. "Благодарим команду спасателей аэропорта и пункт управления полетами, которые запустили все необходимые для вынужденной посадки процессы и были готовы прийти на помощь", — сказал он.

Сам самолет технически исправен, но камеру наблюдения разберут и проверят весь механизм, при помощи которого двигается камера. После этого можно будет оценить, когда камеру будет можно снова использовать.

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