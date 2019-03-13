Самое гениальное преступление в истории Эстонии? Три миллиона евро прибыли, а потерпевших вроде как и нет

Всего полиции удалось установить происхождение 28 417,95 евро, однако согласно обвинительному акту, действительная преступная прибыль Денниса Эйнасто (30) составляет 3 245 788,31 евро. О происхождении остальных денег, несмотря на полученные в ходе слежки, прослушивания телефонных разговоров, компьютерной слежке, данными из соцсетей, сотрудничество с Европолом и ФБР, прокуратура не имеет ни малейшего представления.

Отец мужчины Мадис Эйнасто (56) подозревается в содействии организованному отмыванию денег сына. Сам Деннис находится под стражей с мая прошлого года.

Несмотря на то, что по отцовской линии в роду у Денниса Эйнасто все были ученые и уважаемые люди, сам он имеет лишь основное образование. Ранее мужчина наказывался за воровство, продажу амфетамина, мошенничество и драку. Кроме того, у него наблюдались проблемы с погашением рассрочек и кредитов. В отличие от его предыдущих преступлений, данный случай выделяется высоким интеллектуальным уровнем исполнения.

”Деннис Эйнасто обвиняется в подготовке киберпреступления. Оно заключается в том, что в неустановленный точно временной промежуток — но как минимум с 26 февраля 2013 до момента задержания 8 мая 2018 — он владел на компьютере у себя дома как минимум пятью не принадлежащими ему базами данным по криптовалюте и интернет-экономике вместе с содержащимися в них признаками пользователя и паролями с целью совершения киберпреступлений”, — значится в обвинении.