13.03.2019, 12:00

Самое гениальное преступление в истории Эстонии? Три миллиона евро прибыли, а потерпевших вроде как и нет

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Маттиас Калев
Маттиас Калев
EST 38
Самое гениальное преступление в истории Эстонии? Три миллиона евро прибыли, а потерпевших вроде как и нет
UKSEST SISENEDES TULEB ESMALT IKKA TERVITADA: Dennis tatsab parasjagu kahe keskealise, relvastatud politseiniku vahel oma istekoha poole, kui tema pilk samuti süüpingis oleva Madise omaga kohtub.Argo Ingver

Издание Eesti Ekspress пишет о том, как вокруг деятельности мелкого жулика из семьи ученых развернулась масштабная судебная драма. Миллионы евро, которые никто не признает своими; взлом алгоритма, который с математической точки зрения невозможен; массивные файлы, на открытие которых у Министерства юстиции уходит неделя...

Всего полиции удалось установить происхождение 28 417,95 евро, однако согласно обвинительному акту, действительная преступная прибыль Денниса Эйнасто (30) составляет 3 245 788,31 евро. О происхождении остальных денег, несмотря на полученные в ходе слежки, прослушивания телефонных разговоров, компьютерной слежке, данными из соцсетей, сотрудничество с Европолом и ФБР, прокуратура не имеет ни малейшего представления.

Отец мужчины Мадис Эйнасто (56) подозревается в содействии организованному отмыванию денег сына. Сам Деннис находится под стражей с мая прошлого года.

Несмотря на то, что по отцовской линии в роду у Денниса Эйнасто все были ученые и уважаемые люди, сам он имеет лишь основное образование. Ранее мужчина наказывался за воровство, продажу амфетамина, мошенничество и драку. Кроме того, у него наблюдались проблемы с погашением рассрочек и кредитов. В отличие от его предыдущих преступлений, данный случай выделяется высоким интеллектуальным уровнем исполнения.

”Деннис Эйнасто обвиняется в подготовке киберпреступления. Оно заключается в том, что в неустановленный точно временной промежуток — но как минимум с 26 февраля 2013 до момента задержания 8 мая 2018 — он владел на компьютере у себя дома как минимум пятью не принадлежащими ему базами данным по криптовалюте и интернет-экономике вместе с содержащимися в них признаками пользователя и паролями с целью совершения киберпреступлений”, — значится в обвинении.

Эйнасто обвиняют в общей сложности в 96 эпизодах кибермошенничества и 118 эпизодах получения незаконного доступа. Также он обвиняется в подготовке дополнительного киберпреступления и отмывании денег в крупных размерах.

По последнему эпизоду на сумму 282 951,76 объявление предъявлено и его отцу. ”В указанный период Деннис Эйнасто переводил полученные преступным путем средства на счета Мадиса Эйнасто в Swedbank, LHV и SpectroCoin. Мадис Эйнасто производил с этим имуществом различные действия, перебрасывая их на счета находящихся под его контролем коммерческих объединений и физического лица. Также он вернул Деннису Эйнасто 63 950 евро”, — пояснил прокурор.

Прокуратуре Эстонии вместе с Интерполом и ФБР удалось установить только пять пострадавших. Нанесенный им ущерб составляет всего 0,88% от сумм, которые находились на счетах Денниса.

Вторая проблема заключается в том, что четыре из обнаруженных в компьютере Денниса баз данных содержали не сами пароли, а их хеш-коды, которые сами по себе доступа к данным не дают.

Базы данных, о которых идет речь, настолько массивны, что во время судебного заседания открыть их не удалось. Прокурор сказал, что попробует сделать это к следующему заседанию.

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