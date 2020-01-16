Самое активное квартирное товарищество в Кристийне получило признание за 10-летнюю деятельность

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе сказал на церемонии вручения дипломов, что различные разработанные мэрией города Таллинна и направленные на поддержку КТ проекты помогают горожанам привести в порядок дома и дворы. ”Ежегодно десятки и даже сотни квартирных товариществ получают возможность улучшить и модернизировать жилищные условия с помощью города. Нам очень приятно, что квартирные товарищества Кристийне по-прежнему активно и последовательно участвуют в этих проектах. И врученные нами свидетельства являются знаком того, что приложенные усилия и время улучшают внешний облик всего района в целом”, — подчеркнул Рийбе.

Самым активным квартирным товариществом Кристийне 2019-го года было избрано КТ Tuisu 5, расположенное в микрорайоне Ярве. Это дом с 14-ю квартирами, жильцы которого как одна семья в течение длительного времени занимаются реновацией здания и близлежащей территории. ”В течение десяти лет они приняли участие во всех трех городских проектах, в рамках которых были как приведены в порядок фасад дома, кровля, двор, так и созданы парковка и детская игровая площадка”, — добавил старейшина района.