Самое активное квартирное товарищество в Кристийне получило признание за 10-летнюю деятельность

На ежемесячном инфочасе для представителей квартирных товариществ в управе Кристийне были награждены лучшие КТ из тех, кто приняли участие в городских проектах по поддержке, а также выбрано самое активное квартирное товарищество 2019-го года. В общей сложности в проектах ”Фасады в порядок”, ”Дворы в порядок” и ”Зеленый двор” в районе в прошлом году приняло участие 21 квартирное товарищество.
Старейшина Кристийне Яанус Рийбе сказал на церемонии вручения дипломов, что различные разработанные мэрией города Таллинна и направленные на поддержку КТ проекты помогают горожанам привести в порядок дома и дворы. ”Ежегодно десятки и даже сотни квартирных товариществ получают возможность улучшить и модернизировать жилищные условия с помощью города. Нам очень приятно, что квартирные товарищества Кристийне по-прежнему активно и последовательно участвуют в этих проектах. И врученные нами свидетельства являются знаком того, что приложенные усилия и время улучшают внешний облик всего района в целом”, — подчеркнул Рийбе.
Самым активным квартирным товариществом Кристийне 2019-го года было избрано КТ Tuisu 5, расположенное в микрорайоне Ярве. Это дом с 14-ю квартирами, жильцы которого как одна семья в течение длительного времени занимаются реновацией здания и близлежащей территории. ”В течение десяти лет они приняли участие во всех трех городских проектах, в рамках которых были как приведены в порядок фасад дома, кровля, двор, так и созданы парковка и детская игровая площадка”, — добавил старейшина района.
Лучшим квартирным товариществом из участников проекта ”Фасады в порядок” в Кристийне было признано КТ Seebi 32. Среди получивших пособие по проекту ”Дворы в порядок” было отмечено КТ Linnu tee 1, а в рамках проекта ”зеленый двор” — КТ Mooni 19.
Больше информации о городских пособиях для квартирных товариществ здесь.
Экс-возлюбленный открыл правду о выпавшей из окна Пунтус
Как сложилось жизнь русской модели, облитой кислотой в 1999-м
Почему умершего онколога Павленко похоронили на следующий день
Кто ответит за взрывы в Арыси: под следствием 8 человек