Самка бородача из Таллиннского зоопарка отправилась искать любовь в Пражском зоопарке

Перед отправкой ее быстро и аккуратно поместили в ящик для транспортировки. Перевозка прошла успешно: птица хорошо пережила 20-часовой переезд, и за ее адаптацией на новом месте жительства следят чешские специалисты по хищным птицам. В Пражском зоопарке ее уже ждет молодой партнер — бородач, вылупившийся в Берлинском зоопарке. Однако пару они смогут образовать лишь через 4-5 лет: тогда оба станут половозрелыми.

По словам старшего куратора Таллиннского зоопарка Елены Семеновой, у Таллиннского зоопарка заключен договор о сотрудничестве с Европейской организацией по защите хищных птиц Vulture Conservation Foundation с целью разведения бородачей. Эта организация помогает восстановлению популяции бородачей в природе и определяет дальнейшую судьбу молодых бородачей, вылупившихся в Европе в искусственных условиях.

В 2020 году в европейских зоопарках и в питомниках бородачи cнесли 71 яйцо, из которых впоследствии вылупилось 25 птенцов.

Пара бородачей из Таллиннского зоопарка в этом году снесла два яйца, и оба птенца вылупились в инкубаторе зоопарка: первый — 13 марта, второй — 23 апреля.

Птенцы бородача, вылупившиеся в Таллиннском зоопарке, — крайне важны: передача генома живущего тут самца с точки зрения обогащения генетического разнообразия бородачей — очень значима. Однако известно, что наша самка отказывается высиживать яйцо непосредственно перед вылуплением птенца, а также не позволяет и самцу завершить начатое. Ввиду этого яйца забирают из гнезда, и птенцы вылупляются в инкубаторе.

Чтобы у молодых бородачей все же была возможность попасть в природу, вылупившихся птенцов необходимо как можно скорее подселить к приемным родителям. В 2011, 2016 и 2019 годах из Таллиннского зоопарка в австрийский центр сохранения хищных птиц в Харингзее уже были отправлены четверо молодых бородачей, которых воспитывают приемные родители.

В связи с пандемией коронавируса и особым положением в мире весной этого года отсутствовала возможность перевозки птенцов, и сотрудникам отдела птиц пришлось самим выращивать молодых бородачей.