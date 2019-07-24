24.07.2019, 21:10
Самая высокооплачиваемая звезда Instagram за один пост получает столько, сколько средний житель Эстонии заработает за 64 года(13)
Самой известной звездой Инстаграма является Кайли Дженнер. За одну спонсорскую публикацию она получает около 1,2 млн долларов. Портал Geenius подсчитал, что получающий среднюю зарплату житель Эстонии должен проработать чуть более 64 лет, чтобы накопить такую же сумму.
Возмездие: как цыганский барон и его дочь ответили за убийства
Армения должна сделать все, чтобы выдать убийцу России - Симоньян
Звери или мутанты? Кто обитает в лесах Чернобыля — 10 фото
Кокорин снова вляпался в скандал: «Тюрьма ничему не учит»