Самая крупная толока месячника благоустройства пройдет на Штромке

Толоку откроет вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев совместно с представителем мэрии Санкт-Петербурга. Участники очистят пляж и прибрежный парк от накопившегося за зиму сора, особенно, пластика. Лучшие его сборщики будут награждены особо. Заодно все смогут послушать хорошую музыку, дети принять участие в играх, пополняя одновременно свои знания о вреде разбросанного пластика. Не будет забыт и традиционный для толоки суп, а к нему чай, причем вся посуда будет биологически разлагающейся.

В тот же день аналогичные толоки пройдут в Хельсинки и Турку, а в Петербурге она назначена на 18 мая.