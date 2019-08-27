Самая крупная насосная станция Таллинна будет невидимой

”Строящаяся на улице Рейди насосная станция является важной частью проекта, так как поможет решить в этом районе проблему затопления. Станция также поможет расширить сеть трасс по отводу сточных вод в другие места. После завершения строительства улицы Рейди и передачи ее Таллинну на крыше станции появится уличная мебель, и она станет частью общественного пространства. В будущем многие горожане даже не будут замечать, что стоят на крыше самой большой насосной станции города”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Насосная станция будет откачивать сточную воду с улицы Рейди (на участке от перекрестка улиц Ахтри-Йыэ-Лоотси до улицы Пикксильма). Корпус станции сделан из бетона, вес которого около 7000 тонн. Глубина основания составляет –10.4 м от уровня моря, общая высота станции составит 13 м. Мощность насоса составит 4000 л/с. Стоимость насосной станции около 3.3 миллиона евро.

После завершения строительства оперировать насосной станцией будет AS Tallinna Vesi. Станция будет запущена в ноябре.