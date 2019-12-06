Сама виновата? Женщина родила сына, но он прожил всего час. С помощью суда семье обрести душевный покой не удалось

В 2015 году на тот момент 37-летние Кайли и Марек М. ожидали появления на свет своего третьего ребенка. Беременность протекала хорошо, УЗИ были в норме, как и сердечные ритмы плода. Единственное: у Кайли диагностировали диабет беременных, из-за чего ребенок родился весом около пяти килограммов.

”Я должны была следить за своим питанием, не есть выпечку, конфеты, но я не знала, что может случиться что-то ужасное”, — вспоминает женщина.

Проведенное в 37 недель беременности ультразвуковое исследование показало, что плод весит уже 3200 грамм. ”Во время УЗИ я сказала ”ого, уже больше трех кило”, на что мне ответили, что для паники нет причины”, — продолжает она.

Иногда женщине с подозрением на макросомию (излишний вес плода) проводят еще одно УЗИ на сроке 38+ недель, но Кайли этого не сделали.

Рано утром 30 августа 2015 года у нее начались схватки. Около половины шестого Марек и Кайли приехали в больницу. Женщина протянула акушерке ”паспорт беременной”. Обычно в нем имеется отдельная отметка о диабете беременных, но в данном случае она отсутствовала.

В дигитальной истории отметка имелась, но в больнице ее не заметили, а сама Кайли не догадалась сообщить о диабете. ”Я предполагала, что вся информация имеется в паспорте и дигитальной истории”, — говорит она.