Saku Suurhall целый месяц держал это в секрете: в Таллинне начинает работу огромный кинозал на свежем воздухе

Исполнительный директор Saku Suurhall Тармо Хыбе поясняет, что в сотрудничестве с Forum Cinemas будет открыт крупнейший в странах Балтии кинозал под крышей на свежем воздухе.

"С конца марта мы вынашиваем план по организации автоконцертов и автокиносеансов", - говорит Хыбе. Первый концерт планируется на следующую неделю.

А первый киносеанс можно было бы устроить уже на этих выходных. В самое ближайшее время будет объявлено о продаже билетов.

"Сегодня будет первый пробный показ", - сказал Хыбе и добавил, что кинопрограмма будет такая же, какую обычно предлагает Forum Cinemas. Исходя из погодных условий предполагается показывать по пять фильмов в день.

Площадка на свежем воздухе будет под навесом. Экран 29x8,5 метра. На площадке смогут разместиться 62 автомобиля, стоимость билета составит 19.50 евро с машины. Льготный билет - на два его дешевле.

Зрителям предоставят возможность купить попкорн и другие закуски.

"Надеемся, что сегодня все окончательно прояснится", - сказал Хыбе, имея в виду то, что власти в ближайшее время должны дать проекту последнее разрешение.

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