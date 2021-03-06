Садоводческие хозяйства: в этом году 8 марта мы ждем с большим трепетом

8 марта — один из самых любимых дней у продавцов цветов. Его всегда ждали, так как была уверенность, что желающих купить весенние цветы будет очень много. Но в этом году владельцы цветочных лавочек и магазинов ждут праздник с большим трепетом. Как говорят многие, хорошо, что на этот раз 8 марта — понедельник, а в будние дни, согласно распоряжению правительства, цветочным магазинам разрешено работать, пишет Maaleht.
”Наши люди привыкли на 8 марта дарить цветы, и, к счастью, в понедельник магазины будут открыты. Мы держим кулачки, чтобы все наши партнеры продали все цветы", — сказал Пеэп Промм, член правления расположенного в Маарду садоводческого хозяйства Flores Aed, крупнейшего поставщика тюльпанов в Эстонии. Он надеется, что продавцам не придется выбрасывать цветы, с такой любовью выращенные к 8 марта.
К этому весеннему празднику предприятие Flores Aed вырастило 1,4 млн тюльпанов. Из года в год это число постоянно росло, так как именно тюльпан стал настоящим символом женского дня.
После того, как в среду правительство Эстонии объявило о закрытии по выходным почти всех торговых точек, кроме продуктовых магазинов и аптек, в садоводческое хозяйство Flores Aed стали приходить сообщения об отмене заказов на цветы.
”Мы быстро предложили цветы из отмененных заказов другим клиентам, и многие согласились", — сказал Пеэп Промм, признав однако, что к обеду пятницы довольно большое количество цветов все еще не нашло своего покупателя.
”С некоторыми клиентами у нас были устные договоренности, и если они сейчас откажутся от своих заказов, шансов сбыть цветы у меня мало”, — пояснил Промм. "А ссориться я не хочу".
Надежда на магазины больших торговых сетей
Цветы садоводческого хозяйства Flores Aed продаются в магазинах Coop и Rimi, а, как известно, им разрешено работать по выходным. Промм надеется, что в этих магазинах цветы будут пользоваться спросом. Он также добавил, что очень сожалеет, что строительные магазины — их давние партнеры — должны быть закрыты по выходным.
”Некоторые партнеры были очень обеспокоены, я даже был готов уменьшить им объем закупок. А другие, наоборот, настроены оптимистично и надеются продать все цветы в уличных палатках”, — сказал он.
Глава садоводческого хозяйства Nurmiko Яак Унгерсон также надеется, что цветы, предназначенные на женский день, не останутся без покупателя. В этом году компания вырастила к празднику миллион тюльпанов — половина из них выращена под Саку, половина — поставки от партнера в Финляндии.
”Нашим основным клиентом является компания Selver, мы отправляем им цветы четыре раза в неделю, самые большие поставки — к Женскому дню", — сказал Унгерсон.
Помогут ли заказы цветов по интернету
По словам Унгерсона, во время коронавируса интернет-заказов стало поступать намного больше. Курьеры доставляют цветы практически во все города и поселки Эстонии.
”Мы много инвестируем в интернет-магазин, он самый надежный, но он, безусловно, не может заменить прибыть от продажи цветов в магазинах”, — сказала Гетрийн Хермлин, менеджер садоводческого хозяйства Rikets Tootmine OÜ, расположенного в деревне Вана-Аэспа в Рапламаа. К 8 марта они вырастили 300 тысяч тюльпанов, часть из которых ушло на продажу в собственные цветочные магазины компании, а их, к сожалению, пришлось закрыть на выходных.
"Продуктовые магазины (цветы Rikets Tootmine OÜ продаются в магазинах Grossi), к счастью, открыты, а во многих строительных центрах доступна услуга drive-in”, — сказала Хермлин.
Помимо закрытых магазинов, на продажи цветов в Женский день может повлиять и тот факт, что очень многие люди работают из дома. Раньше компании закупали большие объемы цветов в качестве подарка своим сотрудницам. Сейчас же из-за удаленной работы таких заказов очень мало.
”Если не продать хотя бы 30% цветов, то это означает, что будет выкинуто около 300 тысяч тюльпанов”, — сказал Яак Унгерсон.
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