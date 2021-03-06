Садоводческие хозяйства: в этом году 8 марта мы ждем с большим трепетом

”Наши люди привыкли на 8 марта дарить цветы, и, к счастью, в понедельник магазины будут открыты. Мы держим кулачки, чтобы все наши партнеры продали все цветы", — сказал Пеэп Промм, член правления расположенного в Маарду садоводческого хозяйства Flores Aed, крупнейшего поставщика тюльпанов в Эстонии. Он надеется, что продавцам не придется выбрасывать цветы, с такой любовью выращенные к 8 марта.

К этому весеннему празднику предприятие Flores Aed вырастило 1,4 млн тюльпанов. Из года в год это число постоянно росло, так как именно тюльпан стал настоящим символом женского дня.

После того, как в среду правительство Эстонии объявило о закрытии по выходным почти всех торговых точек, кроме продуктовых магазинов и аптек, в садоводческое хозяйство Flores Aed стали приходить сообщения об отмене заказов на цветы.

”Мы быстро предложили цветы из отмененных заказов другим клиентам, и многие согласились", — сказал Пеэп Промм, признав однако, что к обеду пятницы довольно большое количество цветов все еще не нашло своего покупателя.

”С некоторыми клиентами у нас были устные договоренности, и если они сейчас откажутся от своих заказов, шансов сбыть цветы у меня мало”, — пояснил Промм. "А ссориться я не хочу".

Надежда на магазины больших торговых сетей



Цветы садоводческого хозяйства Flores Aed продаются в магазинах Coop и Rimi, а, как известно, им разрешено работать по выходным. Промм надеется, что в этих магазинах цветы будут пользоваться спросом. Он также добавил, что очень сожалеет, что строительные магазины — их давние партнеры — должны быть закрыты по выходным.

Naistepäevaks kasvatatud tulbid Riketsi aiandis. Erakogu

”Некоторые партнеры были очень обеспокоены, я даже был готов уменьшить им объем закупок. А другие, наоборот, настроены оптимистично и надеются продать все цветы в уличных палатках”, — сказал он.

Глава садоводческого хозяйства Nurmiko Яак Унгерсон также надеется, что цветы, предназначенные на женский день, не останутся без покупателя. В этом году компания вырастила к празднику миллион тюльпанов — половина из них выращена под Саку, половина — поставки от партнера в Финляндии.