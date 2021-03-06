06.03.2021, 16:26

Садоводческие хозяйства: в этом году 8 марта мы ждем с большим трепетом

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Eesti suurima tulbikasvataja osaühingu Flores Aed juhatuse liige Peep Promm on pisut murelik, sest ei tea, kuidas õnnestub olukorras, mil kauplused nädalavahetusel kinni on, naisepäevaks kasvatatud tulbid maha müüa.
Eesti suurima tulbikasvataja osaühingu Flores Aed juhatuse liige Peep Promm on pisut murelik, sest ei tea, kuidas õnnestub olukorras, mil kauplused nädalavahetusel kinni on, naisepäevaks kasvatatud tulbid maha müüa.Erakogu

8 марта — один из самых любимых дней у продавцов цветов. Его всегда ждали, так как была уверенность, что желающих купить весенние цветы будет очень много. Но в этом году владельцы цветочных лавочек и магазинов ждут праздник с большим трепетом. Как говорят многие, хорошо, что на этот раз 8 марта — понедельник, а в будние дни, согласно распоряжению правительства, цветочным магазинам разрешено работать, пишет Maaleht.

”Наши люди привыкли на 8 марта дарить цветы, и, к счастью, в понедельник магазины будут открыты. Мы держим кулачки, чтобы все наши партнеры продали все цветы", — сказал Пеэп Промм, член правления расположенного в Маарду садоводческого хозяйства Flores Aed, крупнейшего поставщика тюльпанов в Эстонии. Он надеется, что продавцам не придется выбрасывать цветы, с такой любовью выращенные к 8 марта.

К этому весеннему празднику предприятие Flores Aed вырастило 1,4 млн тюльпанов. Из года в год это число постоянно росло, так как именно тюльпан стал настоящим символом женского дня.

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После того, как в среду правительство Эстонии объявило о закрытии по выходным почти всех торговых точек, кроме продуктовых магазинов и аптек, в садоводческое хозяйство Flores Aed стали приходить сообщения об отмене заказов на цветы.

”Мы быстро предложили цветы из отмененных заказов другим клиентам, и многие согласились", — сказал Пеэп Промм, признав однако, что к обеду пятницы довольно большое количество цветов все еще не нашло своего покупателя.

”С некоторыми клиентами у нас были устные договоренности, и если они сейчас откажутся от своих заказов, шансов сбыть цветы у меня мало”, — пояснил Промм. "А ссориться я не хочу".

Надежда на магазины больших торговых сетей


Цветы садоводческого хозяйства Flores Aed продаются в магазинах Coop и Rimi, а, как известно, им разрешено работать по выходным. Промм надеется, что в этих магазинах цветы будут пользоваться спросом. Он также добавил, что очень сожалеет, что строительные магазины — их давние партнеры — должны быть закрыты по выходным.

Naistepäevaks kasvatatud tulbid Riketsi aiandis. Erakogu

”Некоторые партнеры были очень обеспокоены, я даже был готов уменьшить им объем закупок. А другие, наоборот, настроены оптимистично и надеются продать все цветы в уличных палатках”, — сказал он.

Глава садоводческого хозяйства Nurmiko Яак Унгерсон также надеется, что цветы, предназначенные на женский день, не останутся без покупателя. В этом году компания вырастила к празднику миллион тюльпанов — половина из них выращена под Саку, половина — поставки от партнера в Финляндии.

”Нашим основным клиентом является компания Selver, мы отправляем им цветы четыре раза в неделю, самые большие поставки — к Женскому дню", — сказал Унгерсон.

Помогут ли заказы цветов по интернету

По словам Унгерсона, во время коронавируса интернет-заказов стало поступать намного больше. Курьеры доставляют цветы практически во все города и поселки Эстонии.

”Мы много инвестируем в интернет-магазин, он самый надежный, но он, безусловно, не может заменить прибыть от продажи цветов в магазинах”, — сказала Гетрийн Хермлин, менеджер садоводческого хозяйства Rikets Tootmine OÜ, расположенного в деревне Вана-Аэспа в Рапламаа. К 8 марта они вырастили 300 тысяч тюльпанов, часть из которых ушло на продажу в собственные цветочные магазины компании, а их, к сожалению, пришлось закрыть на выходных.

"Продуктовые магазины (цветы Rikets Tootmine OÜ продаются в магазинах Grossi), к счастью, открыты, а во многих строительных центрах доступна услуга drive-in”, — сказала Хермлин.

Помимо закрытых магазинов, на продажи цветов в Женский день может повлиять и тот факт, что очень многие люди работают из дома. Раньше компании закупали большие объемы цветов в качестве подарка своим сотрудницам. Сейчас же из-за удаленной работы таких заказов очень мало.

”Если не продать хотя бы 30% цветов, то это означает, что будет выкинуто около 300 тысяч тюльпанов”, — сказал Яак Унгерсон.

Riketsi aiandis kasvanud tulbid on naistepäeva eel müügiks valmis. Kuidas aga müük õnnestub, kuid poed enne tähtsat päeva kinni, ei tea. Erakogu
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