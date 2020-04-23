Сааремааская кризисная комиссия просит снять дополнительные ограничения

Кризисная комиссия Сааремаа направила 22 апреля правительству обращение, в котором просит разрешить жителям островов Сааремаа и Муху с 1 мая ездить на материк на работу и обратно, а также разрешить въезжать на острова людям, имеющим там недвижимость.
Комиссия также сделала правительству предложение отменить при первой возможности дополнительные ограничения по перемещению и пребыванию в волостях Муху и Сааремаа.
Председатель кризисной комиссии Мадис Каллас считает, что ситуация на Сааремаа стабилизируется и пик первой вирусной волны пройден.
Каллас считает, что к распространению вируса нельзя подходить легкомысленно, поэтому смягчать ограничения нужно поэтапно и продуманно. Но в то же отмечает, что для местных жителей и предпринимателей все труднее обосновывать необходимость дополнительных ограничений в передвижении, потребность в которых, по мнению старейшины волости, в настоящий момент отпала.
Как считает комиссия, сейчас нет причин (в том числе и по статистике заболеваемости), чтобы относиться к Муху и Сааремаа по-другому, нежели к остальной Эстонии.
Премьер-министр Юри Ратас сказал на сегодняшней пресс-конференции, что открытие движения на Сааремаа и Муху стоит в ближайших планах, но оно должно быть безопасным.
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