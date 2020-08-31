Наша школа имеет достаточно большой опыт в предоставлении качественного бесплатного обучения и создании перспектив работы в сфере обслуживания и питания. Так, в период с 2016 по 2019 год было проведено несколько успешных проектов, таких как ”Деятельное начало”, в котором приняло участие более 100 учеников в возрасте от 16 до 29 лет и ”Молодежь в обслуживающем секторе”, в котором приняло участие более 60 учеников.

Все мотивированные учащиеся были 100% трудоустроены!

В рамках нового проекта, который стартовал 1 октября 2019 года школа, SA Tallinna Erateeninduskool, объявляет набор на бесплатное обучение по специальностям: повар, пекарь-кондитер, бармен-официант.

Пройти бесплатное обучение в рамках проекта могут все, кто мечтает получить профессию повара, пекаря-кондитера или бармена-официанта, и относится к одной из следующих групп:

· Не учащийся и не работающей от 16 до 26 лет

· Не учащийся и не работающей от 50 лет и старше

· Не работающий последние 6 месяцев

Продолжительность обучения — до полугода. Язык обучения — русский.

В программу обучения входит: освоение новых профессиональных знаний и навыков по выбранной специальности, изучение эстонского и английского языков, а также участие в трудовом клубе, с целью повышения мотивации и возвращению на современный рынок труда. В программу обучения также входит прохождение практики на предприятии. Применение полученных знаний на практике позволит учащимся поближе познакомиться со специальностью, приобрести опыт и максимально приблизиться к условиям труда. По окончанию обучения учащиеся получат диплом, позволяющий сделать успешную карьеру во всех странах Европейского Союза. Всю дополнительную информацию о проекте можно получить на сайте www.tetkool.ee или по телефону +372 545 15 999.