”С жизнью и здоровьем людей играть нельзя”. Тренер случайно тяжело травмировала 12-летнюю девочку

В прошлый вторник в Харьюском уездном суде состоялось необычное слушание: тренер во время занятий случайно нанесла ребенку тяжелую травму.

У 23-летней Виктории нет квалификации тренера, только большой личный опыт. Будучи молодой подающей надежды спортсменкой, она в свободное от учебы в университете время тренировала детей. Таких, как она, в Эстонии много. По данным спортивного регистра, в Эстонии действует как минимум 1600 тренеров, не обладающих квалификацией. Как правило, эти люди не имеют знаний ни о физиологии и анатомии, ни о принципах оказания первой помощи.

Инцидент произошел почти два года назад, в декабре 2017. Мама пришла забирать 12-летнюю Анну с тренировки в школе танцев, но нашла дочку лежащей и плачущей на полу в зале. Скорая доставила девочку в больницу, где ее в срочном порядке прооперировали. Выяснилось, что во время совершения упражнения по растяжке (по типу шпагата) тренер настолько сильно растянула ногу девочки, что сломала подвздошную кость.

На тот момент Виктории был 21 год. Она знала, что выполнение упражнения может принести боль, поэтому не посчитала происходящее с девочкой опасным.

В ходе уголовного дела прокуратура запросила мнение самого главного местного эксперта Кадри Лийвак, которая занимается обучением тренеров. ”Растяжка, которая выполнялась потерпевшей, используется только в тренировках профессиональных гимнасток, поскольку очень велик риск травмы. Это упражнение не используется на занятиях с начинающими или любителями”, — отметила эксперт.

Лийвак сказала изданию, что если бы Виктория прошла курсы тренера, то знала бы, что это упражнение детям делать нельзя, и ничего бы не случилось.