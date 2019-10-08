”С жизнью и здоровьем людей играть нельзя”. Тренер случайно тяжело травмировала 12-летнюю девочку(38)
В Эстонии действует очень много не имеющих свидетельства о квалификации тренеров, и это может быть опасно, пишет Eesti Päevaleht.
В Эстонии действует очень много не имеющих свидетельства о квалификации тренеров, и это может быть опасно, пишет Eesti Päevaleht.
В прошлый вторник в Харьюском уездном суде состоялось необычное слушание: тренер во время занятий случайно нанесла ребенку тяжелую травму.
У 23-летней Виктории нет квалификации тренера, только большой личный опыт. Будучи молодой подающей надежды спортсменкой, она в свободное от учебы в университете время тренировала детей. Таких, как она, в Эстонии много. По данным спортивного регистра, в Эстонии действует как минимум 1600 тренеров, не обладающих квалификацией. Как правило, эти люди не имеют знаний ни о физиологии и анатомии, ни о принципах оказания первой помощи.
Инцидент произошел почти два года назад, в декабре 2017. Мама пришла забирать 12-летнюю Анну с тренировки в школе танцев, но нашла дочку лежащей и плачущей на полу в зале. Скорая доставила девочку в больницу, где ее в срочном порядке прооперировали. Выяснилось, что во время совершения упражнения по растяжке (по типу шпагата) тренер настолько сильно растянула ногу девочки, что сломала подвздошную кость.
На тот момент Виктории был 21 год. Она знала, что выполнение упражнения может принести боль, поэтому не посчитала происходящее с девочкой опасным.
В ходе уголовного дела прокуратура запросила мнение самого главного местного эксперта Кадри Лийвак, которая занимается обучением тренеров. ”Растяжка, которая выполнялась потерпевшей, используется только в тренировках профессиональных гимнасток, поскольку очень велик риск травмы. Это упражнение не используется на занятиях с начинающими или любителями”, — отметила эксперт.
Лийвак сказала изданию, что если бы Виктория прошла курсы тренера, то знала бы, что это упражнение детям делать нельзя, и ничего бы не случилось.
Именно по этой причине — причинение вредя здоровью по неосторожности — Виктория оказалась на скамье подсудимых. Прокурор Леа Пяхкель подчеркнула, что если бы у Виктории была квалификация, ее бы не судили, так как дело квалифицировалось бы как несчастный случай. Здесь же Виктория знала, что у нее нет квалификации, и тренировала при этом детей сознательно.
Глава Spordikoolituse ja -Teabe SA Тоомас Тынисте говорит, что по Закону о спорте тренер должен иметь квалификацию. ”Однако в законе нет никаких санкций или руководства на случай, если у руководителя квалификации нет”, — добавляет он. По его словам, многие пренебрегают данным требованием, поскольку клубы квалификации не требуют и на зарплате это не сказывается.
По данным спортивного регистра, на настоящий момент в Эстонии действуют 3436 квалифицированных тренеров и как минимум 1600 — без квалификации. Последняя цифра, скорее всего, в действительности намного больше, поскольку, например, не все школы по интересам отображаются в регистре. Та школа, в которой все произошло, также в регистре не отмечена.
Суд признал Викторию виновной и назначил ей наказание в виде условного штрафа. По словам защитника девушки, присяжного адвоката Лийз Суйк, самым суровым наказанием для нее стало осознание того, что она травмировала ребенка, и само уголовное дело.
”Деяние было непредусмотрительным, но совершено оно было из лучших побуждений. Потерпевшая хотела сделать это упражнение, чтобы стать лучше. Виктория пошла ей навстречу. Но она не понимала, что не у всех людей такое же гибкое тело, как у нее самой”.
Лийвак отмечает, что если человеку больно, тренер должен прекратить упражнение. ”Но у тренеров амбиции, они хотят результата. Родители тоже амбициозны и требуют от тренера результатов. Порой даже не считаясь с действительными интересами ребенка”, — признает эксперт.
Также суд удовлетворил и гражданский иск. Виктория должна будет выплатить потерпевшей 5000 евро в качестве морального ущерба, а также покрыть судебные и процессуальные расходы и издержки, что в сумме составляет несколько тысяч евро.
”Я бы сам с удовольствием незамедлительно заплатил 10 000 евро, если бы это вылечило нашу дочь, — говорит отец Анны. — Деньги для нас не важны. Если у тренера нет лицензии, то он не должен работать. С жизнью и здоровьем людей играть нельзя”.
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