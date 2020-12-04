С завтрашнего дня в Эстонии вводятся новые ограничения. Читайте, какие!

”Несмотря на введенные ранее времени ограничения, активное распространение вируса по Эстонии продолжается. Все больше заболевших COVID-19 нуждаются в стационарном лечении, увеличилось и число вызванных этой инфекцией смертей. Повышенная в связи с коронавирусом нагрузка на систему здравоохранения уже существенно повлияла на доступность медицинской помощи при других проблемах со здоровьем, — отметил премьер-министр Юри Ратас. — Поскольку вирус широко распространяется в Эстонии через общественные пространства, откуда он попадает в дома и семьи, правительству пришлось еще строже ограничить возможности проведения досуга в людных местах. Поступающие почти каждый день сообщения о смертях от коронавируса — не просто статистика. Это жители Эстонии — наши матери и отцы, сестры и братья, дочери и сыновья, близкие и дорогие нам люди. Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить их, остановить и обуздать вирус, несущий столь тяжкие последствия”.

С 5 декабря в силу вступают следующие ограничения:

- Заполняемость торговых залов и помещений общего пользования в магазинах, а также сервисных залов поставщиков услуг не должна превышать 50 процентов.

- В торговых залах и помещениях общего пользования магазинов, а также в залах обслуживания одновременно может находиться не больше людей, чем предписывает 50%-я заполняемость этих помещений. При этом люди должны соблюдать правило ”2+2”, то есть передвигаться максимум по двое, держась от остальных на расстоянии двух метров.

- аНаходиться в заведениях общественного питания, развлекательных заведениях и местах проведения публичных мероприятий разрешается до 22:00

- С 22:00 до 06:00 для посещения должны быть закрыты заведения общественного питания, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых для зрителей не предусмотрены стационарные сидячие места. Заведениям общественного питания разрешается продавать еду клиентам навынос или оказывать курьерские и транспортные услуги по доставке еды. Кроме того, ни в одном из указанных выше мест не разрешается проведение частных мероприятий. Требования к общественным и спортивным мероприятиям, а также другим видам активного досуга, одинаковы.