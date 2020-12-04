С завтрашнего дня в Эстонии вводятся новые ограничения. Читайте, какие!

Вчера правительство одобрило дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса, а именно – ограничение времени работы развлекательных заведений, мест проведения публичных мероприятий и заведений общественного питания, а также сокращение количества людей, которые могут одновременно находиться в магазинах и пунктах обслуживания. Ограничения вступают в силу с 5 декабря.
”Несмотря на введенные ранее времени ограничения, активное распространение вируса по Эстонии продолжается. Все больше заболевших COVID-19 нуждаются в стационарном лечении, увеличилось и число вызванных этой инфекцией смертей. Повышенная в связи с коронавирусом нагрузка на систему здравоохранения уже существенно повлияла на доступность медицинской помощи при других проблемах со здоровьем, — отметил премьер-министр Юри Ратас. — Поскольку вирус широко распространяется в Эстонии через общественные пространства, откуда он попадает в дома и семьи, правительству пришлось еще строже ограничить возможности проведения досуга в людных местах. Поступающие почти каждый день сообщения о смертях от коронавируса — не просто статистика. Это жители Эстонии — наши матери и отцы, сестры и братья, дочери и сыновья, близкие и дорогие нам люди. Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить их, остановить и обуздать вирус, несущий столь тяжкие последствия”.
С 5 декабря в силу вступают следующие ограничения:
- Заполняемость торговых залов и помещений общего пользования в магазинах, а также сервисных залов поставщиков услуг не должна превышать 50 процентов.
- В торговых залах и помещениях общего пользования магазинов, а также в залах обслуживания одновременно может находиться не больше людей, чем предписывает 50%-я заполняемость этих помещений. При этом люди должны соблюдать правило ”2+2”, то есть передвигаться максимум по двое, держась от остальных на расстоянии двух метров.
- аНаходиться в заведениях общественного питания, развлекательных заведениях и местах проведения публичных мероприятий разрешается до 22:00
- С 22:00 до 06:00 для посещения должны быть закрыты заведения общественного питания, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых для зрителей не предусмотрены стационарные сидячие места. Заведениям общественного питания разрешается продавать еду клиентам навынос или оказывать курьерские и транспортные услуги по доставке еды. Кроме того, ни в одном из указанных выше мест не разрешается проведение частных мероприятий. Требования к общественным и спортивным мероприятиям, а также другим видам активного досуга, одинаковы.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась