24.09.2019, 18:57

С завтрашнего дня столичные автобусы маршрутов 2, 49 и 65 вернутся на улицу Леннуяама


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

В связи с завершением дорожных работ, автобусные линии номер 2, 49 и 65 со среды, 25 сентября, вернутся на прежний маршрут через улицу Леннуяама, сообщает Раэпресс.

По сообщению Таллиннского департамента транспорта, с 1 октября на автобусных линиях под номерами 2, 49 и 65 в направлении аэропорта появится остановка "Линдакиви". Расписания движения автобусов разместят на остановках, с ними также можно ознакомиться на сайте Таллинна.

Реконструированная улица Леннуяама на отрезке от Тартуского шоссе до подъезда к дому номер 7 по улице Леннуяама с понедельника, 23 сентября, открыта для движения транспорта.

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