С завтрашнего дня столичные автобусы маршрутов 2, 49 и 65 вернутся на улицу Леннуяама

По сообщению Таллиннского департамента транспорта, с 1 октября на автобусных линиях под номерами 2, 49 и 65 в направлении аэропорта появится остановка "Линдакиви". Расписания движения автобусов разместят на остановках, с ними также можно ознакомиться на сайте Таллинна.

Реконструированная улица Леннуяама на отрезке от Тартуского шоссе до подъезда к дому номер 7 по улице Леннуяама с понедельника, 23 сентября, открыта для движения транспорта.