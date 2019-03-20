С завтрашнего дня будет запрещен выход на лед большей части Чудского озера

Оттепель и дождь сделали лед водоемов тонким и хрупким, поэтому с завтрашнего дня запрещено выходить на лед Чудского озера на территории Йыгеваского, Тартуского и Пылваского уездов. На территории Ида-Вирумаа с 22 марта нельзя будет выходить на лед Чудского озера и Нарвского водохранилища. По-прежнему запрещено выходить на лед Псковского и Теплого озер.

По словам руководителя кордона Муствеэ Ялмара Эрнитса, собранная пограничниками информация о состоянии льда показывает, что вес человека лед больше не выдерживает. В Ида-Вирумаа рыбакам будет разрешено в течение еще одного дня выйти на лед, чтобы завершить свою работу. После этого, с 22 марта, будет запрещен выход на лед всех внутренних и приграничных водоемов.

„Покрытие льда сейчас уже тонкое и риск провалиться под лед достаточно велик, что означает и опасность для жизни. Именно поэтому следует обязательно придерживаться ограничений, так как плюсовая температура, дождь и ветер ожидаются и в ближайшие дни", — сказал Эрнитс.

Капитан полиции Идаской префектуры Калмер Янно добавил, что за последние дни пограничники несколько раз приходили на помощь рыбакам и помогали им добраться до берега.