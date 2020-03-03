С зараженной коронавирусом женщиной из Латвии контактировали более десятка жителей Эстонии

Людьми, имеющими близкий контакт с зараженным, считаются те пассажиры самолета, которые сидят в одном ряду с инфицированным, а также в двух рядах впереди или позади него.

Этим людям нужно находится в течение 14 дней дома и внимательно следить за своим здоровьем. Эстонские медики сейчас проводят беседу уроженцами Эстонии, летевшими с зараженной женщиной в одном самолете на местах в зоне близкого контакта.

Как уже сообщалось, гражданка Латвии заразилась новым коронавирусом во время пребывания в Милане. В Латвию она вместе с семьей прилетела рейсом BT226 из Мюнхена.

В самолете находилось 145 пассажиров, 24 из них летели в радиусе двух рядов от инфицированного человека.

В департаменте здоровья Delfi сообщили, что всего в самолете находилось 79 пассажиров из Эстонии.

Напомним, что если человек почувствовал недомогание с подозрением на коронавирус, нужно проконсультироваться с семейным врачом или по телефонной линии семейных врачей (1220).

Если состояние здоровья вызывает серьезное опасение, следует позвонить по телефону экстренной помощи 112. Самому на прием в лечебные учреждения идти нельзя, чтобы не подвергать риску возможного заражения других людей.

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