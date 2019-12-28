С января стоимость оформления паспортов и ID-карт в Эстонии уменьшится, но существенно повысится при оформлении за рубежом

С 6 января 2020 года при подаче ходатайства о новой ID-карте гражданина Эстонии в электронном бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны будет составлять 20 евро вместо 25 евро, госпошлина за паспорт гражданина ЭР составит 35 евро вместо 40 евро. При подаче ходатайства на получение нового паспорта гражданина ЭР и ID-карте вместе надо будет оплатить 45 евро вместо 50 евро.

Ходатайства можно подать на странице etaotlus.politsei.ee. Зайти в бюро самообслуживания можно с помощью ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или через интернет-банк.

Размер государственных пошлин за оформление документов в иностранных представительствах будет на 30 евро превышать размер пошлин за аналогичную услугу в Эстонии.

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Например, государственная пошлина за выдачу удостоверения личности в Эстонии – 25 евро, в иностранном представительстве – 55 евро; государственная пошлина за выдачу временного вида на жительство в Эстонии – 64 евро, в иностранном представительстве – 95 евро; государственная пошлина за выдачу проездного документа с биометрическими данными в Эстонии – 40 евро, в иностранном представительстве – 70 евро.

Цель поправок – покрыть расходы, связанные с приемом и выдачей заявлений и использованием почтовых услуг. Также будет введена государственная пошлина за выдачу документов в иностранном представительстве Эстонии или через почетного консула. До сих пор эта услуга была бесплатной.

Закон вступит в силу 6 января 2020 года.