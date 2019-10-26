С воскресенья изменится время отправления поездов Elron

В связи с ремонтом железной дороги будут внесены изменения в расписание движения поездов на Кейла, Палдиски, Рийзипере и Клоогаранна. В юго-западном направлении будет восстановлено обычное расписание движения. В связи с переходом на зимнее время вносятся некоторые изменения в расписание движения поездов на Нарву, Аэгвийду и Койдула.
В результате продвижения ремонтных работ на западном направлении, с воскресенья, 27 октября, изменится время отправления нескольких рейсов. ”Наибольшую внимательность следует проявлять при поездках в направлении Рийзипере, где в дополнение к изменяющемуся расписанию движения, на отдельных рейсах между Вазалемма и Рийзипере будет необходимо воспользоваться также подменным автобусом”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”С воскресенья мы вновь сможем ездить в Клоогаранна, но в некоторых случаях на участке Клоога-Клоогаранна по-прежнему будет курсировать автобус”.
Ремонт на юго-западном направлении будет завершен, и с 27 октября пассажиры на Рапла, Тюри и Вильянди будут обслуживаться по обычному расписанию. Подменные автобусы использоваться не будут.
Переход на зимнее время вызовет изменения в расписании движения международных пассажирских поездов, что, в свою очередь, обусловит изменения во времени отправления поездов в Нарву и Аэгвийду. ”Самые большие изменения вводятся на Нарвском маршруте, на котором утренний поезд Таллинн-Нарва и дневной экспресс Нарва-Таллинн будут отправляться на час позже; также небольшие изменения ожидаются на маршрутах в Аэгвийду и Койдула”, — сказал Конго.
Подробная информация об изменениях в расписании движения опубликована на домашней странице Elron; в ближайшее время она также будет вывешена на информационных стендах посадочных платформ; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.
В связи с изменениями в расписаниях движения для части рейсов поменяются также пути отправления как на Балтийском, так и на Тартуском вокзале.
Что делать с зазором между плитой и столом, чтобы не было грязи
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Убитый тремя дочерьми снимал издевательства над ними на видео