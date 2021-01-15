С вакцинированием от COVID-19 возникли проблемы: Pfizer сокращает поставки

Ситуацию прояснит на пресс-конференции с началом в 18 часов министр Танель Кийк и вице-канцлер Минсоцдел по вопросам здравоохранения Марис Йессе. Они расскажут, как полученная от Pfizer информация повлияет на график вакцинации в ближайшие недели.
На данный момент Эстония присоединилась к совместным с ЕС закупкам вакцины от COVID-19, заключив пять соглашений о предварительных закупках (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac), согласно которым в Эстонии было заказано 3 177 726 доз вакцины.
Первой вакциной от коронавируса, прибывшей в Эстонию, стала вакцина Pfizer/BioNTech, разрешение на продажу которой Европейская комиссия выдала 21 декабря 2020 года. В Эстонию на днях также поступила первая партия вакцины Moderna.
Договор с AstraZeneca позволит Эстонии обеспечить вакциной от COVID-19 около 600 000 человек, договор с Jannsen Pharmaceutica NV гарантирует вакцину примерно 300 000 человек, договор с Pfizer/BioNTech охватывает также примерно 300 000 человек, Договор с Curevaci — 330 000 человек, договор с Moderna — 117 000 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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