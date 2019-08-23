С утра субботы изменят маршрут два таллиннских городских автобуса

По направлению из города автобусы в это время будут отправятся по Петербургскому шоссе, улицам Вяйке-Паала и Паэ со временной остановкой Паэ на Петербургском шоссе.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за причиняемые неудобства.