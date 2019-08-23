23.08.2019, 18:46

С утра субботы изменят маршрут два таллиннских городских автобуса


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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

В связи с продлением ремонтных работ на улице Паэ, автобусы линий 7 и 13 будут направлены в объезд. Временный маршрут действует с начала рабочего графика автобусов 24 августа до конца рабочего графика 28 августа.

По направлению из города автобусы в это время будут отправятся по Петербургскому шоссе, улицам Вяйке-Паала и Паэ со временной остановкой Паэ на Петербургском шоссе.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за причиняемые неудобства.

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