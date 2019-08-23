С утра субботы изменят маршрут два таллиннских городских автобуса

В связи с продлением ремонтных работ на улице Паэ, автобусы линий 7 и 13 будут направлены в объезд. Временный маршрут действует с начала рабочего графика автобусов 24 августа до конца рабочего графика 28 августа.
По направлению из города автобусы в это время будут отправятся по Петербургскому шоссе, улицам Вяйке-Паала и Паэ со временной остановкой Паэ на Петербургском шоссе.
Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за причиняемые неудобства.
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