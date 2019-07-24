24.07.2019, 09:10

С сентября в школах Эстонии учителя смогут досматривать личные вещи учеников

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rus.delfi.ee
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Erakool Läte
Foto on illustratiivne.Foto: Vallo Kruuser

С сентября в школах будет разрешено досматривать личные учеников и конфисковывать потенциально опасные предметы — их перечень теперь вписан в закон, а также школам дозволяется дополнять список опасных предметов по собственному усмотрению, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Хочу подчеркнуть, что такое дополнение закона не вызвано каким-то конкретным случаем. Дело скорее в том, что работники школ жаловались на юридическую неопределенность и на проблемы, возникавшие, когда некоторые родители очень ревностно защищали права своих не слишком хорошо поступавших детей. До сих пор у школ не было четкого понимания, как действовать в таких ситуациях", — сказал главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки Юрген Ракасельг.

Как пояснил инструктор по безопасности MTÜ Turvaline Eesti Сергей Яковлев, теперь в законе прописаны вещи, приносить которые в школу нельзя: "Это все предметы, которые запрещены законом об оружии: телескопические дубинки, заточенные с двух сторон ножи. Любые самодельные предметы, которые предназначены для причинения увечий. Вдобавок к этому газовые баллончики, любая пиротехника, наркотические вещества".

По словам педагогов, время от времени у детей появляются новые потенциально опасные предметы для забав, типа электроконденсаторов или щелочных растворов для очистки труб, поэтому закон предоставляет школам возможность по своему усмотрению дополнять списки запрещенных предметов или веществ.

"Если у учительницы или учителя возникнет подозрение, что у ученика с собой есть какой-то запрещенный предмет или вещество, то это является основанием, чтобы проверить его сумку, его шкафчик или проверить его одежду. Здесь надо учитывать, что проверяющих должно быть двое", — добавил Яковлев.

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