С сентября в школах Эстонии учителя смогут досматривать личные вещи учеников

"Хочу подчеркнуть, что такое дополнение закона не вызвано каким-то конкретным случаем. Дело скорее в том, что работники школ жаловались на юридическую неопределенность и на проблемы, возникавшие, когда некоторые родители очень ревностно защищали права своих не слишком хорошо поступавших детей. До сих пор у школ не было четкого понимания, как действовать в таких ситуациях", — сказал главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки Юрген Ракасельг.

Как пояснил инструктор по безопасности MTÜ Turvaline Eesti Сергей Яковлев, теперь в законе прописаны вещи, приносить которые в школу нельзя: "Это все предметы, которые запрещены законом об оружии: телескопические дубинки, заточенные с двух сторон ножи. Любые самодельные предметы, которые предназначены для причинения увечий. Вдобавок к этому газовые баллончики, любая пиротехника, наркотические вещества".

По словам педагогов, время от времени у детей появляются новые потенциально опасные предметы для забав, типа электроконденсаторов или щелочных растворов для очистки труб, поэтому закон предоставляет школам возможность по своему усмотрению дополнять списки запрещенных предметов или веществ.