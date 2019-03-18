С сегодняшнего дня запрещен выход на лед водоемов

"Оттепель повлияла на толщину льда на внутренних водоемах, и лед стал опасно тонким”, — рассказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала. По его словам, состояние льда с приходом оттепели меняется очень быстро, и поэтому выходить на лед стало очень опасно.

”Упасть под лед опасно даже если вы умеете хорошо плавать. Во-первых, выбраться на поверхность своими силами может быть очень сложно. Во-вторых, провалившийся под лед взрослый человек может потерять сознание уже через несколько минут, а дети и пожилые люди еще быстрее”, — добавил Виркала.

Очень важно, чтобы родители обязательно говорили с детьми о водной безопасности и о запрете выхода на лед и не оставляли детей без присмотра вблизи водоемов. Рыбакам стоит помнить, что ни одна пойманная рыба не стоит вашей жизни.

С этой недели Спасательный департамент начнет пристально следить за безопасностью на внутренних водоемах страны. У самых популярных водоемов и мест для рыбалки будут проведены контрольные рейды. Спасатели проверят соблюдение запрета выхода на лед и предупредят людей, подвергающих свою жизнь опасности. Департамент призывает всех к бдительности и соблюдению правил безопасности у водоемов и просит отнестись к запрету серьезно. В случае игнорирования запрета у спасателей есть право привлечь на помощь коллег из Департамента полиции и погранохраны. Осознанное пренебрежение запретом может повлечь за собой принудительные меры, возбуждение делопроизводства о проступке или штраф.