С сегодняшнего дня запрещен выход на лед по всей Эстонии

”Минусовые температуры первых недель образовали на водоёмах первый лед и привлекли много любопытствующих — как детей, так и взрослых. И если к концу прошлой недели минусовые температуры способствовали тому, что водоемы местами промерзли до 10-сантиметрового льда, то на этой неделе ожидаются плюсовые температуры. Это означает, что лед может подтаять, и выход на него станет опасным”, — объяснил эксперт отдела превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала.

”Люди не желают осознавать риск, которым сопровождается выход на лед. Зачастую в опасные ситуации попадают как дети, так и взрослые, детей привлекает любопытство и оживление, взрослых искушает рыбалка”, — добавил Виркала и призвал взрослых следить за детьми и объяснить им опасности выхода на лед. Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля, при таких условиях взрослый теряет сознание через десять минут, дети — еще раньше.

Следует иметь в виду, что безопасность начинается с каждого из нас, и основа ее — осторожность. В отношении людей, нарушивших запрет и вышедших на лед, могут начать производство о проступке.