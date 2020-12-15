С сегодняшнего дня запрещен выход на лед по всей Эстонии
Начиная с сегодняшнего дня по всей Эстонии действует запрет на выход на лед на внутренних водоемах. Цель запрета — сохранить человеческие жизни и предотвратить несчастья на воде.
Начиная с сегодняшнего дня по всей Эстонии действует запрет на выход на лед на внутренних водоемах. Цель запрета — сохранить человеческие жизни и предотвратить несчастья на воде.
”Минусовые температуры первых недель образовали на водоёмах первый лед и привлекли много любопытствующих — как детей, так и взрослых. И если к концу прошлой недели минусовые температуры способствовали тому, что водоемы местами промерзли до 10-сантиметрового льда, то на этой неделе ожидаются плюсовые температуры. Это означает, что лед может подтаять, и выход на него станет опасным”, — объяснил эксперт отдела превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала.
”Люди не желают осознавать риск, которым сопровождается выход на лед. Зачастую в опасные ситуации попадают как дети, так и взрослые, детей привлекает любопытство и оживление, взрослых искушает рыбалка”, — добавил Виркала и призвал взрослых следить за детьми и объяснить им опасности выхода на лед. Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля, при таких условиях взрослый теряет сознание через десять минут, дети — еще раньше.
Следует иметь в виду, что безопасность начинается с каждого из нас, и основа ее — осторожность. В отношении людей, нарушивших запрет и вышедших на лед, могут начать производство о проступке.
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