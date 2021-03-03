С сегодняшнего дня в нескольких уездах запрещен выход нa лед

Весенняя погода сделала лед тоньше, поэтому Департаментом полиции и погранохраны введены запреты и ограничения на выход на лед для обеспечения безопасности людей.

По словам капитана полиции группы спасения и пограничного контроля на море Пярнуского отделения полиции Янека Пинты, морской лед между материком и островами под воздействием ветра начал двигаться и разрушаться.

"В Хаапсалу и в Ляэнемаа побережье еще под покровом льда, но прибрежный лед из-за интенсивного солнца уже слишком тонок и не выдерживает вес человека", — пояснил Пинта и добавил, что процесс разрушения морского льда может длиться долго и состояние льда может быть обманчивым.

"Визуально может показаться, что лед одинаковой толщины, но из-за весеннего тепла лед достаточно водянистый и хрупкий и выходить на такой лед опасно для жизни", — сказал Янек Пинта.

То, что несущая способность льда значительно уменьшилась, показывает и исследование льда Псковкого и Темплого озер в Лыунаской префектуре, поэтому сейчас остается разрешенным только выход на лед этих озер пешком.

С сегодняшнего дня запрещено передвигаться как пешком, так и на транспортных средствах по льду Теплого озера между ручьем Наха и деревней Пихусте, так как там во льду уже образовались полыньи.

"В солнечную погоду состояние льда может измениться за считаные часы. Перед выходом на лед советуем ознакомиться на сайте Департамента полиции и погранохраны с действующими ограничениями и опасными местами. Так можно будет запланировать безопасный маршрут и быть уверенным в том, что вы спокойно вернетесь на берег", — сказал руководитель кордона Муствеэ подполковник полиции Ялмар Эрнитс.